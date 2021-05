Fiorentina, l’addio di Iachini: “Ho dato tutto per questa maglia. Obiettivo centrato nonostante…” (Di venerdì 21 maggio 2021) E' il giorno dei saluti per il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini.A margine della consueta conferenza stampa della vigilia, in vista dell'ultima di campionato in programma domani - sabato 22 maggio - contro il Crotone, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, che oggi in sala stampa ha anche salutato la squadra e la società viola pubblicamente, ha anche affidando al sito ufficiale del club gigliato, una lettera aperta a tutti i tifosi viola. Di seguito il testo completo."Il mio lavoro a Firenze si conclude con l’ultima di campionato, e nel salutare una città ed una maglia che amo, sento il dovere di fare alcune riflessioni e tanti sentiti ringraziamenti.Ho sempre creduto nella centralità del ruolo delle persone e delle loro passioni e per l’educazione che ho ricevuto sono abituato a ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) E' il giorno dei saluti per il tecnico della, Beppe.A margine della consueta conferenza stampa della vigilia, in vista dell'ultima di campionato in programma domani - sabato 22 maggio - contro il Crotone, il tecnico della, Beppe, che oggi in sala stampa ha anche salutato la squadra e la società viola pubblicamente, ha anche affidando al sito ufficiale del club gigliato, una lettera aperta a tutti i tifosi viola. Di seguito il testo completo."Il mio lavoro a Firenze si conclude con l’ultima di campionato, e nel salutare una città ed unache amo, sento il dovere di fare alcune riflessioni e tanti sentiti ringraziamenti.Ho sempre creduto nella centralità del ruolo delle persone e delle loro passioni e per l’educazione che ho ricevuto sono abituato a ...

