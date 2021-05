Fiorentina, Iachini: “Esperienza bellissima, Commisso potrebbe…” (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultima conferenza del prepartita per il mister della Fiorentina Beppe Iachini. Il tecnico ha parlato a tutto tondo del futuro della società, alla quale è legatissimo. L’ex mister del Sassuolo vorrebbe lasciare la panchina con una vittoria contro il Crotone. Fiorentina, Iachini: “Ho preparato un saluto alla città” Ecco le dichiarazioni di Beppe Iachini: “Cosa rimarrà della mia Esperienza? Ho preparato un saluto a tutta la città e ai miei tifosi, a tutti coloro che hanno nel cuore la viola, per me è stato bellissimo al di là di tante difficoltà. Vivere il Covid-19 è stato un periodo difficile, in tanti l’abbiamo preso e siamo stati male, ma tutto rimarrà nei nostri cuori perché è stato bello onorare questa maglia e dare una mano a una squadra di cui resterò sempre un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultima conferenza del prepartita per il mister dellaBeppe. Il tecnico ha parlato a tutto tondo del futuro della società, alla quale è legatissimo. L’ex mister del Sassuolo vorrebbe lasciare la panchina con una vittoria contro il Crotone.: “Ho preparato un saluto alla città” Ecco le dichiarazioni di Beppe: “Cosa rimarrà della mia? Ho preparato un saluto a tutta la città e ai miei tifosi, a tutti coloro che hanno nel cuore la viola, per me è stato bellissimo al di là di tante difficoltà. Vivere il Covid-19 è stato un periodo difficile, in tanti l’abbiamo preso e siamo stati male, ma tutto rimarrà nei nostri cuori perché è stato bello onorare questa maglia e dare una mano a una squadra di cui resterò sempre un ...

