Fino all' ultimo indizio | analisi del finale

(Di venerdì 21 maggio 2021) La spiegazione deldiall', il thriller con protagonisti Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto in un'indagine tormentata che viene dal passato. Il mondo si divide in bianco e nero. In bene e male. E lo si capisce dagli occhi degli uomini, dalla vita che decidono di vivere, dalle scelte che hanno compiuto.all'è uno dei quei thriller investigativi dove l'indagine di un omicidio è solo uno specchio esteriore di quanto avviene all'interno dei protagonisti. Il lavoro che diventa un tormento, un'ossessione lunga anni e che rischia di cambiare per sempre la personalità di chi,a poco tempo prima, era considerato un uomo buono. E forse, proprio quel temperamento positivo sarà macchiato per sempre. Il film ...

In streaming su Infinity+, senza costi aggiuntivi per una settimana, c'è il nuovo thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, Fino all'ultimo indizio.