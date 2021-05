Finale playoff serie A: l’incontro sarà Venezia-Cittadella (Di venerdì 21 maggio 2021) Tante notizie sportive in questi giorni tra gli Europei di Nuoto 2021 a Budapest e gli ultimi preparativi prima delle Olimpiadi 2021, vediamo anche le ultime notizie dal calcio. Dopo la promozione dell’Empoli e della Salernitana, che torna in serie A dopo 23 anni, sarà un derby tutto Veneto a decidere nella Finale playoff chi andrà in serie A tra Venezia e Cittadella. La prima a qualificarsi per la Finale dei playoff serie A è stata proprio il Venezia, dopo aver vinto 1-0 in casa nell’andata della semiFinale, il pareggio con il Lecce nel match di ritorno ha fatto sparire le speranze dei salentini. La partita giocata nello Stadio Via del Mare è stata dominata dal Lecce per ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Tante notizie sportive in questi giorni tra gli Europei di Nuoto 2021 a Budapest e gli ultimi preparativi prima delle Olimpiadi 2021, vediamo anche le ultime notizie dal calcio. Dopo la promozione dell’Empoli e della Salernitana, che torna inA dopo 23 anni,un derby tutto Veneto a decidere nellachi andrà inA tra. La prima a qualificarsi per ladeiA è stata proprio il, dopo aver vinto 1-0 in casa nell’andata della semi, il pareggio con il Lecce nel match di ritorno ha fatto sparire le speranze dei salentini. La partita giocata nello Stadio Via del Mare è stata dominata dal Lecce per ...

