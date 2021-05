Finale Isola dei Famosi 2021: dopo il flop, Mediaset prende una clamorosa decisione (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è bastata la presenza di Tommaso Zorzi, attesissimo opinionista di questa stagione dell’Isola dei Famosi 2021: il programma condotto da Ilary Blasi non solo non sta riuscendo a recuperare i flop delle ultime puntate, ma anzi va sempre peggio, continuando a perdere telespettatori. Per questo motivo, Mediaset avrebbe deciso di intervenire cambiando il corsa il palinsesto delle ultime puntate. Tanto per cominciare, nelle prossime settimane il reality show di Canale 5 andrà in onda solo una volta a settimana e non più due come accaduto fino ad ora. Finale inedita per un’edizione flop dell’Isola dei Famosi: la decisione di Mediaset Salteranno insomma le puntate che dovrebbero essere trasmesse nella ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è bastata la presenza di Tommaso Zorzi, attesissimo opinionista di questa stagione dell’dei: il programma condotto da Ilary Blasi non solo non sta riuscendo a recuperare idelle ultime puntate, ma anzi va sempre peggio, continuando a perdere telespettatori. Per questo motivo,avrebbe deciso di intervenire cambiando il corsa il palinsesto delle ultime puntate. Tanto per cominciare, nelle prossime settimane il reality show di Canale 5 andrà in onda solo una volta a settimana e non più due come accaduto fino ad ora.inedita per un’edizionedell’dei: ladiSalteranno insomma le puntate che dovrebbero essere trasmesse nella ...

ANNAMARIAPOMARE : @cazzotefrega_ la manderemo in finale lo stesso..... lei le prove le vuole fare eh #isola#faribona - cazzotefrega_ : @Raffaele_Sp Sicuramente dopo l’isola ci ricorderemo di Fariba ahahah. Isolde arriva in finale ma non penso vinca.… - mariahsbubble : Stasera verrà scelto il primo finalista all’Isola dei Famosi. Aspettative: una tra Fariba, Isolde o Miryea in fin… - Anna230260 : RT @MiPensi: STASERA VOGLIO FARIBA IN FINALE! #prelemi #isola #faribona - Raffaele_Sp : @cazzotefrega_ Secondo me per i fans della figlia, la terranno lì QUASI fino alla finale ;) #isola -