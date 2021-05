Finale Emilia-Romagna Open | Gauff sfida Wang per il titolo | “Gli italiani mi fanno sentire a casa”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Corie Qiangsono le finaliste della prima edizione dell’. Nelle semifinali del WTA 250 di Parma targato MEF Tennis Events, la statunitense ha battuto la ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 7-5 1-6 6-2 in 2 ore e 8 minuti di gioco, mentre la giocatrice cinese ha sconfitto l’altra statunitense, Sloane Stephens, con lo score di 6-2 7-6(3) in un’ora e 46 minuti.c’è – Per la diciassettenne di Delray Beach sarà la primastagionale: “Sono soddisfatta del mio atteggiamento e di come mi sono espressa, soprattutto nel terzo set. Ho spinto più, sono stata maggiormente aggressiva, e credo di aver meritato la vittoria”. La scorsa settimana Coriha raggiunto a Roma la semidegli ...

A contenderle il titolo in finale Emilia-Romagna l'allieva di Pat Cash, la cinese Wang, capace di sconfiggere Sloane Stephens in semifinale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La finale andrà in scena sabato 22 ...Niente derby americano all'ultimo atto della prima edizione del torneo emiliano. La Stephens si fa rimontare nel secondo set ed è eliminata ...PARMA - La giocatrice cinese, allieva di Pat Cash, torna in finale a quasi tre anni di distanza dall'ultima giocata. Ma la favorita per la vittoria è Coco Gauff, che anche oggi ha vinto da veterana ...