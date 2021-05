Final Fantasy in esclusiva PS5: un nuovo gioco verrà annunciato all'E3 2021? (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo alcuni rumour Square Enix avrebbe in serbo delle sorprese piuttosto grosse da rivelare all'E3 di quest'anno. In particolare Natvra, un'utente che ha sempre dimostrato essere affidabile in merito ai rumour riguardanti Final Fintasy, ha postato proprio oggi su un forum: "Credo che ci si possa aspettare almeno un altro annuncio importante di FF, oltre agli aggiornamenti sulle cose attualmente annunciate (XVI/Endwalker/VIIR). Dovrebbe essere una buona stagione E3 per Square nel complesso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo alcuni rumour Square Enix avrebbe in serbo delle sorprese piuttosto grosse da rivelare all'E3 di quest'anno. In particolare Natvra, un'utente che ha sempre dimostrato essere affidabile in merito ai rumour riguardantiFintasy, ha postato proprio oggi su un forum: "Credo che ci si possa aspettare almeno un altro annuncio importante di FF, oltre agli aggiornamenti sulle cose attualmente annunciate (XVI/Endwalker/VIIR). Dovrebbe essere una buona stagione E3 per Square nel complesso. Leggi altro...

