FIGC | indagini sui rimborsi | tre arbitri sospesi in via cautelare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano a far parlare (e tantissimo) lesuiiniziata dalla, in accordo con l’AIA. Nel mirino, ovviamente, la classe arbitrale italiana. Dopo le investigazioni, sono usciti i tre nomi dei direttori di gara incriminati in questo scandalo che sta sferzando, nelle ultime ore, il mondo del calcio nostrano. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono tre i nomi dei professionistiin via: Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. Sono stati fermati, sempre in via, quattro assistenti. È stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio ad inaugurare queste investigazione interne ad ampio raggio su eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia qualsiasi ...