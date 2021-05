Fifa | Infantino risponde alle accuse | “Io dietro alla Superlega? Sono solo voci e pettegolezzi”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gianninumero uno dellaha rispostomosse da un’inchiesta del New York Times che lo volevano già a conoscenza eal progetto. Di seguito quanto evidenziato: “Dovremmo guardare ai fatti nono aidi corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con molti club e laera un argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. In 16 anniUEFA siamo sempre riusciti a gestirla, c’erano progetti molto più avanzati di quelli recenti. È responsabilità delladiscutere del calcio con gli stakeholder. Ora, ascoltare alcuni ...

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gianni Infantino numero uno della FIFA ha risposto alle accuse mosse da un'inchiesta del New York Times che lo volevano già a conoscenza e dietro al progetto Superlega.