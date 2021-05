FIFA 21: Obiettivi Felipe Caicedo TOTS Moments – Scopri i Requisiti (Di venerdì 21 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione TOTS Moments di Felipe Caicedo per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La promo dedicata ai TOTS è l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta dell’attaccante ecuadoriano che milita nella Lazio completando gli Obiettivi disponibili in FUT 21. Mettici La Testa: Segna con 2 colpi di testa in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals). Centravanti Decisivo: Fornisci assist con degli AT in 3 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Eroe della Serie A: Segna con dei giocatori della Serie A in 6 vittorie Squad Battles ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 21 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta dell’attaccante ecuadoriano che milita nella Lazio completando glidisponibili in FUT 21. Mettici La Testa: Segna con 2 colpi di testa in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals). Centravanti Decisivo: Fornisci assist con degli AT in 3 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Eroe della Serie A: Segna con dei giocatori della Serie A in 6 vittorie Squad Battles ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Felipe Caicedo #TOTS Moments - Scopri i Requisiti - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Nicolo Barella #TOTS - Scopri i Requisiti - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Rodrigo Pinho Silver Stars #TOTS Moments - Scopri i Requisiti - milanista_mauro : @Psi0_ Su fifa è negli obiettivi gratis ?? - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Jesus Corona #TOTS - Scopri i Requisiti -