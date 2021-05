FIFA 21: Hakimi si scaglia contro EA Sports per l’esclusione dal TOTS della Serie A TIM (Di venerdì 21 maggio 2021) La Serie FIFA è la simulazione calcistica più popolare dell’ultimo decennio ed è ormai giocato e seguito da tutti, compresi i protagonisti del gioco. Nelle ultime ore EA Sports ha rilasciato il TOTS della Serie A per la popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team e le discussioni sulla presenza o assenza di qualche giocatore non mancano nella community. Questa volta si è espresso anche il difensore marocchino dell’Inter, Achraf Hakimi, che non ha “digerito” l’esclusione dalla Squadra della Stagione del massimo campionato italiano. Tramite i social, il terzino della nazionale del Marocco, si è scagliato contro la software house canadese. “Che scherzo è questo! Se ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 21 maggio 2021) Laè la simulazione calcistica più popolare dell’ultimo decennio ed è ormai giocato e seguito da tutti, compresi i protagonisti del gioco. Nelle ultime ore EAha rilasciato ilA per la popolare modalità21 Ultimate Team e le discussioni sulla presenza o assenza di qualche giocatore non mancano nella community. Questa volta si è espresso anche il difensore marocchino dell’Inter, Achraf, che non ha “digerito”dalla SquadraStagione del massimo campionato italiano. Tramite i social, il terzinonazionale del Marocco, si ètola software house canadese. “Che scherzo è questo! Se ...

