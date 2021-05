Festa scudetto Inter, sindaco Sala: “Sono preoccupato, ma ci stiamo lavorando” (Di venerdì 21 maggio 2021) “preoccupato sempre, però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa. La vice-sindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni. Io Sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito all’imminente Festa scudetto dei tifosi dell’Inter programmata per domenica al termine del match contro l’Udinese per le vie della città, fatto che potrebbe provocare assembramenti come già accaduto nel giorno dell’effettiva vittoria del titolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “sempre, però ci si stacon Prefettura, Questura e con l’stessa. La vice-sindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni. Ioin contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà”. Queste le parole deldi Milano, Giuseppe, in merito all’imminentedei tifosi dell’programmata per domenica al termine del match contro l’Udinese per le vie della città, fatto che potrebbe provocare assembramenti come già accaduto nel giorno dell’effettiva vittoria del titolo. SportFace.

