Fedex-Tnt | scontri a Roma tra manifestanti e forze dell’ordine | 7 fermati Il sit-in per chiedere un incontro al ministro Orlando – Video

(Di venerdì 21 maggio 2021)a Montecitorio durante la manifestazione degli operati-Tnt che aderiscono ai Cobas. I tafferugli con le, polizia e carabinieri, sono scoppiati dopo che ihanno saputo che ildel Lavoro, Andrea, non li avrebbe ricevuti per discutere la vertenza del Movimento 7 novembre. Circa una cinquantina i lavoratori che attendevano di incontrarlo. Durante i disordini, alcuni sono defluiti lungo via del Corso, dove c’è stata una carica di alleggerimento, a quel punto, riportano alcune agenzie di stampa, un carabiniere è stato strattonato e spinto a terra ed alcunigli hanno tolto il casco, colpendolo alla testa. I lavoratori avevano organizzato un piccolo corteo da piazza Barberini a ...

Una sessantina di manifestanti impegnati in una protesta dei sindacati di base del settore del trasporto mercisi sono spostati dal sit in autorizzato a Montecitorio verso piazza Colonna ...Vedi Anche, operai protestano davanti alla Prefettura di Milano: 'Fogli di via e multe per aver difeso il nostro posto di lavoro' 'Ci sono le risorse economiche, politiche e umane per ...(LaPresse) Scontri a Montecitorio tra il gruppo ‘disoccupati 7 novembre Bagnoli’, gli operai FedEx-Tnt che aderiscono ai Cobas e la polizia. Sono sette i fermati. I gruppi avevano organizzato un picco ...Durante la protesta dei sindacati di base del settore del trasporto merci Fedex e Tnt. Un carabiniere ferito e uno contuso, sette i manifestanti identificati. Si indaga sui motivi dell’aggressione ai ...