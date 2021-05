Fedele: “Koulibaly ha detto al Napoli che non vuole andare via” (Di venerdì 21 maggio 2021) Enrico Fedele, ex procuratore, ha annunciato che Kalidou Koulibaly non vuole lasciare il Napoli. Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Televomero ed ha svelato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 maggio 2021) Enrico, ex procuratore, ha annunciato che Kalidounonlasciare il. Enricoè intervenuto ai microfoni di Televomero ed ha svelato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Luckyluciano971 : RT @TolliVincenzo: #Fedele '#Koulibaly ha cominciato al #Napoli che vuole restare in azzurro' È stato bello Kalidou, in bocca al lupo per… - xmaflex : RT @TolliVincenzo: #Fedele '#Koulibaly ha cominciato al #Napoli che vuole restare in azzurro' È stato bello Kalidou, in bocca al lupo per… - TolliVincenzo : #Fedele '#Koulibaly ha cominciato al #Napoli che vuole restare in azzurro' È stato bello Kalidou, in bocca al lupo per tutto ???? - calciotoday_it : ?Enrico Fedele fa il punto sulla situazione relativa al futuro di Kalidou #Koulibaly #Napoli #SerieA - zazoomblog : Fedele Napoli: “Koulibaly vuole restare al Napoli ha comunicato al club la sua volontà” - #Fedele #Napoli: #“Kouli… -