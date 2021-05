FdI | Fidapa Messina | ‘Meloni non ha mai ricevuto il nostro invito a scuola | era solo un’idea’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Palermo, 21 mag. (Adnkronos) – “Le operazioni per organizzare l’incontro erano partite senza che ancora fosse arrivato l’ok da parte dell’onorevole Meloni, che ci risulta non avesse nemmenol’. Il tutto era ancora in una fase preparatoria”. Lo ha detto all’Adnkronos Rosamaria Trischitta, Presidentedidopo le polemiche sulla presenza, on line, di Giorgia Meloni all’Istituto economico ‘Jaci’ di. “La, sezione di, sentiti i vertici Nazionali della stessaaveva deciso di organizzare una serie di incontri con l’autore; un’idea tuttavia non definita ma in fasedi elaborazione”. E conclude: “Quello con l’Onorevole Meloni sarebbe stato il primo di questi incontri se ella avesse ...

Palermo, 21 mag. (Adnkronos) - "Le operazioni per organizzare l'incontro erano partite senza che ancora fosse arrivato l'ok da parte dell'onorevole Meloni, che ci risulta non avesse nemmeno ricevuto l'invito. La presidente di FdI precisa inoltre di non essere mai stata invitata all'incontro che sarebbe dovuto avvenire on line.