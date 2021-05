Famiglie italiane sul lastrico: “Non arrivano a fine mese”. Lo studio di Bankitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Più della metà delle Famiglie italiane, 6 su 10, non riesce ad arrivare a fine del mese. È quanto emerge dall’ultima indagine della Banca d’Italia sulle Famiglie italiane relativa agli effetti della pandemia. E gli effetti delle misure prese dal governo Conte prima e Draghi poi. Ecco i risultati: “Oltre il 60 per cento dei nuclei dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia; la percentuale è aumentata di oltre 20 punti (al 65 per cento) per i nuclei il cui capofamiglia è un lavoratore autonomo”, spiega la Banca d’Italia.



