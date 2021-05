Facebook nuova frontiera: eventi sportivi a pagamento (Di venerdì 21 maggio 2021) Facebook sta cercando di espandere la sua funzionalità di eventi a pagamento in campionati minori e sport locali, puntando forte sulla pay per view, con il fine di dare a queste competizioni più piccole, maggiori opportunità di generare entrate. E, al tempo stesso, portare ancora più utenti sul social di Mark Zuckerberg portando anche più spettatori su Facebook, incrementando la sua offerta video. Facebook (Adobe Stock)Secondo la CNBC il gigante dei social media immagina squadre sportive delle scuole superiori e campionati minori utilizzando la funzione che consente agli utenti di guadagnare denaro per la partecipazione virtuale e mantenere i profitti dei biglietti, per ora. E Facebook prevede di investire in eventi online a pagamento, la funzione di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)sta cercando di espandere la sua funzionalità diin campionati minori e sport locali, puntando forte sulla pay per view, con il fine di dare a queste competizioni più piccole, maggiori opportunità di generare entrate. E, al tempo stesso, portare ancora più utenti sul social di Mark Zuckerberg portando anche più spettatori su, incrementando la sua offerta video.(Adobe Stock)Secondo la CNBC il gigante dei social media immagina squadre sportive delle scuole superiori e campionati minori utilizzando la funzione che consente agli utenti di guadagnare denaro per la partecipazione virtuale e mantenere i profitti dei biglietti, per ora. Eprevede di investire inonline a, la funzione di ...

