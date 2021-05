Fabio Testi, l’amore non ha età: chi è la nuova (giovanissima) fidanzata (Di venerdì 21 maggio 2021) Fabio Testi ancora una volta ci dimostra che l’amore non ha età, cosa di cui del resto è sempre stato fermamente convinto. Pare che l’attore e sex symbol, approdato al successo negli anni Settanta, sia innamorato più che mai di una donna molto più giovane di lui. L’attore, che il prossimo 2 agosto compirà 80 anni, non ha rivelato molti dettagli sulla sua nuova relazione, ma le sue parole bastano per accendere la curiosità nei fan: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo – sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”. Non sappiamo da quanto stiano insieme, ma torna alla mente la frase “enigmatica” che aveva lanciato al ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 maggio 2021)ancora una volta ci dimostra chenon ha età, cosa di cui del resto è sempre stato fermamente convinto. Pare che l’attore e sex symbol, approdato al successo negli anni Settanta, sia innamorato più che mai di una donna molto più giovane di lui. L’attore, che il prossimo 2 agosto compirà 80 anni, non ha rivelato molti dettagli sulla suarelazione, ma le sue parole bastano per accendere la curiosità nei fan: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo – sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”. Non sappiamo da quanto stiano insieme, ma torna alla mente la frase “enigmatica” che aveva lanciato al ...

