Fabio Testi è innamorato: lei ha 45 anni in meno (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ero lì per una visita di controllo”: così Fabio Testi racconta com’è nata la relazione con una misteriosa dottoressa di 34 anni Fabio Testi è nuovamente innamorato: a 79 anni, l’attore ed ex idolo dei fotoromanzi, racconta di stare frequentando da circa sei mesi una dottoressa – di cui però non fa mai il nome – di 34 anni. Così al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti: “Mi ha colpito il fatto che è una dottoressa di sessuologia. Sono molto interessato all’argomento (…) Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più“ Differenza d’età, a chi? Tra Fabio Testi e la sua nuova fiamma intercorrono 45 anni di differenza. Ma ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ero lì per una visita di controllo”: cosìracconta com’è nata la relazione con una misteriosa dottoressa di 34è nuovamente: a 79, l’attore ed ex idolo dei fotoromanzi, racconta di stare frequentando da circa sei mesi una dottoressa – di cui però non fa mai il nome – di 34. Così al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti: “Mi ha colpito il fatto che è una dottoressa di sessuologia. Sono molto interessato all’argomento (…) Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più“ Differenza d’età, a chi? Trae la sua nuova fiamma intercorrono 45di differenza. Ma ...

