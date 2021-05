F1: Sainz, 'voglio diventare il miglior pilota del mondo' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "voglio diventare il miglior pilota del mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta "Carlos social time", ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. "Da quando sono arrivato in Scuderia, ho visto un ambiente molto buono - ha proseguito Sainz - una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare". Il pilota Ferrari ha parlato anche del compagno di squadra Leclerc: "Charles è molto simpatico, facciamo tante cose insieme e abbiamo molti interessi comuni", e delle differenze con l'ex compagno di squadra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "ildel, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari". Queste le parole di CarlosFerrari, che su Sky Sport, nella diretta "Carlos social time", ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. "Da quando sono arrivato in Scuderia, ho visto un ambiente molto buono - ha proseguito- una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare". IlFerrari ha parlato anche del compagno di squadra Leclerc: "Charles è molto simpatico, facciamo tante cose insieme e abbiamo molti interessi comuni", e delle differenze con l'ex compagno di squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Sainz voglio F1, Ferrari: Leclerc e Sainz prudenti. Red Bull attacca Hamilton Il passo? Voglio aspettare sabato per parlare, ma sembra troppo bello per essere così. Sabato vedremo'. Grande giornata anche per la Ferrari di Carlos Sainz , secondo sia nella prima che nella ...

Formula 1, Leclerc: Sono sicuro che Mercedes e Red Bull hanno più margine di noi ' Voglio aspettare sabato, sembriamo essere andati bene, forse pure troppo per crederci, per cui ... Invece Carlos Sainz si è sbilanciato di più del compagno di squadra, molto soddisfatto dal feeling ...

F1: Sainz, 'voglio diventare il miglior pilota del mondo' Metro F1: Sainz, 'voglio diventare il miglior pilota del mondo' Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Voglio diventare il miglior pilota del mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari, che su Sky Sport, n ...

F1, Sainz: "A Monaco sogno la prima fila. Mi sto adattando velocemente" ROMA - Carlos Sainz si gode il giorno di riposo a Monte Carlo, dopo il giovedì di prove libere in cui la Ferrari ha dominato la seconda sessione, con lo spagnolo secondo dietro a Charles Leclerc. A qu ...

