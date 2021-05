F1 | Sainz | ‘Ferrari un sogno | ottimo feeling con il team’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Quando ho visto l’opportunità di andare in Ferrari è stato fantastico. Tutti da bambini abbiamo avuto una macchinina rossa a casa, ma quando ho incontrato Schumacher a Barcellona ho capito che la Ferrari era qualcosa di speciale”. Così Carlos, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta “Carlos social time”, ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. “Ilcon la squadra è molto buono, mi sono integrato velocemente – ha proseguito– con la macchina non sono al 100%, penso ancora troppo mentre guido”. Il pilota Ferrari ha poi aggiunto: “fare una gara perfetta ogni volta non è ancora possibile ma è quello che voglio fare”. L'articolo CalcioWeb.