F1 Monaco: Mick Schumacher si scontra contro le barriere [VIDEO] (Di venerdì 21 maggio 2021) Gran Premio Monaco FP2: Schumacher si scontra contro le barriereDurante le prove libere 2 del Gran premio di Monaco, Mick Schumacher perde il controllo della sua vettura e va a scontrarsi contro le barriere. Per motivi di sicurezza, a causa dei detriti lasciati in pista i commissari hanno deciso di interrompere la sessione di prove. Le FP2 terminano così prima del tempo previsto sotto la bandiera rossa. Photo credit: Haas F1 Team Media CenterIl pilota del team Haas ha avuto un contatto con le barriere al Massenet. L’auto ha riportato dei danni soprattutto alla ruota posteriore destra, ma fortunatamente il pilota ne è uscito illeso. Mick ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Gran PremioFP2:sileDurante le prove libere 2 del Gran premio diperde illlo della sua vettura e va arsile. Per motivi di sicurezza, a causa dei detriti lasciati in pista i commissari hanno deciso di interrompere la sessione di prove. Le FP2 terminano così prima del tempo previsto sotto la bandiera rossa. Photo credit: Haas F1 Team Media CenterIl pilota del team Haas ha avuto un contatto con leal Massenet. L’auto ha riportato dei danni soprattutto alla ruota posteriore destra, ma fortunatamente il pilota ne è uscito illeso....

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #Haas: #Mazepin ha chiuso entrambe le prime sessioni di libere a #MonteCarlo davanti al compagno di squadra Mick #Schum… - FormulaPassion : #Haas: #Mazepin ha chiuso entrambe le prime sessioni di libere a #MonteCarlo davanti al compagno di squadra Mick… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Mick Schumacher alla vigilia del GP di Monaco: 'Per prima cosa, stare fuori dai guai' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - gasmikigarage : #SkyMotori a Montecarlo si vedrà il vero valore di Mick Schumacher in termini di velocità pura; incidenti a parte c… - goto_motoGP : RT @SkySportF1: Mick Schumacher alla vigilia del GP di Monaco: 'Per prima cosa, stare fuori dai guai' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Mick Finalmente davanti - FormulaPassion.it Aveva annunciato che Monaco avrebbe rappresentato un punto di svolta per la sua stagione, e finora sembra aver rispettato ... regolando il compagno di squadra Mick Schumacher senza danneggiare la sua ...

F1 - Schumacher chiude le libere a Monaco con un errore Finale amaro per Mick Schumacher nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. A causa di un errore in ingresso del Casinò, il tedesco ...

F1 GP Monaco, Mick Schumacher contro le barriere: il video dell’impatto AutoMotoriNews F2, GP Monaco: esplode il motore, auto avvolta dalle fiamme (VIDEO) Paura durante il GP di Monaco di F2. Alla vettura di Gianluca Petecof è letteralmente esploso il motore mentre percorreva il rettilineo.

F1 | GP Monaco 2021, analisi prove libere: Ferrari in grande spolvero Leclerc leader precede Sainz e i contendenti al titolo Hamilton e Verstappen, scontento della RB16B. McLaren a due facce, bene Alfa Romeo soprattutto con Giovinazzi ...

Aveva annunciato cheavrebbe rappresentato un punto di svolta per la sua stagione, e finora sembra aver rispettato ... regolando il compagno di squadraSchumacher senza danneggiare la sua ...Finale amaro perSchumacher nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di, quinto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. A causa di un errore in ingresso del Casinò, il tedesco ...Paura durante il GP di Monaco di F2. Alla vettura di Gianluca Petecof è letteralmente esploso il motore mentre percorreva il rettilineo.Leclerc leader precede Sainz e i contendenti al titolo Hamilton e Verstappen, scontento della RB16B. McLaren a due facce, bene Alfa Romeo soprattutto con Giovinazzi ...