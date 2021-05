Eurovision, Coletta: «Meriterebbe l’emissione integrale su una generalista». L’Italia già nel 2017 pronta ad ospitare l’evento a Torino (Di venerdì 21 maggio 2021) Stefano Coletta L’Eurovision Song Contest “rimanda quasi ad una fruizione antropologica“. Che tradotto dal linguaggio aulico di Stefano Coletta alL’Italiano, dovrebbe suonare più o meno così: questo evento ha una forte connotazione popolare, cosmopolita, inclusiva. E merita più visibilità sulla nostra tv. Nella conferenza stampa di lancio della finalissima, in onda domani in prima serata su Rai1 il direttore della rete ammiraglia non ha nascosto il proprio entusiasmo per la manifestazione musicale, arrivando addirittura a proporne la trasmissione per intero su una generalista. “La Rai ha accresciuto sempre di più la propria attenzione verso questo concorso. L’Eurovision Song Contest è una competizione che Meriterebbe l’emissione anche delle ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 maggio 2021) StefanoL’Song Contest “rimanda quasi ad una fruizione antropologica“. Che tradotto dal linguaggio aulico di Stefanoalno, dovrebbe suonare più o meno così: questo evento ha una forte connotazione popolare, cosmopolita, inclusiva. E merita più visibilità sulla nostra tv. Nella conferenza stampa di lancio della finalissima, in onda domani in prima serata su Rai1 il direttore della rete ammiraglia non ha nascosto il proprio entusiasmo per la manifestazione musicale, arrivando addirittura a proporne la trasmissione per intero su una. “La Rai ha accresciuto sempre di più la propria attenzione verso questo concorso. L’Song Contest è una competizione cheanche delle ...

