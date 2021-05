Eurovision 2021, il rapporto degli artisti con l’Italia tra pizza, arte e musica (video) (Di venerdì 21 maggio 2021) I protagonisti dell'Eurovision 2021 raccontano il loro rapporto con l'Italia in una clip realizzato per Italian Eurovision Party, l'iniziativa online di Rai4 e RaiPlay. Che rapporto hanno i protagonisti dell'Eurovision 2021 con l'Italia? A indagare ci ha pensato Italian Eurovision Party, la nuova iniziativa della RAI pubblicata sul portale RaiPlay: dall'amore per la pizza del trio Serbo Hurricane allo scioglilingua della francese Barbara Pravi. Quest'anno la RAI ha affiancato alle tre serate dell'Eurovision 2021 una nuova iniziativa, disponibile in streaming su RaiPlay, stiamo parlando dell'Italian Eurovision Party, una serie di video nei quali i rappresentanti dei vari ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) I protagonisti dell'raccontano il lorocon l'Italia in una clip realizzato per ItalianParty, l'iniziativa online di Rai4 e RaiPlay. Chehanno i protagonisti dell'con l'Italia? A indagare ci ha pensato ItalianParty, la nuova iniziativa della RAI pubblicata sul portale RaiPlay: dall'amore per ladel trio Serbo Hurricane allo scioglilingua della francese Barbara Pravi. Quest'anno la RAI ha affiancato alle tre serate dell'una nuova iniziativa, disponibile in streaming su RaiPlay, stiamo parlando dell'ItalianParty, una serie dinei quali i rappresentanti dei vari ...

