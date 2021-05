Eurovision 2021, emozione Maneskin: “Chance per rappresentare Italia” (Di venerdì 21 maggio 2021) Cresce l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, con l’Italia rappresentata dai Maneskin, in programma sabato 22 maggio. “Siamo emozionati e contenti, non vediamo l’ora che arrivi domani: è un evento enorme e un’occasione importante per rappresentare l’Italia dice da Rotterdam la band che porterà ‘Zitti e buoni’, con cui hanno trionfato a Sanremo, sul palco della 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo della canzone. “Portiamo un pezzo controcorrente e siamo contenti del risultato che abbiamo avuto e per aver mantenuto il testo della canzone in Italiano – aggiungono -. Non crediamo di avere una ricetta, la forza comunicativa che abbiamo deriva dal fatto che siamo quattro amici che suonano. Siamo autentici e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Cresce l’attesa per la finale dell’Song Contest, con l’rappresentata dai, in programma sabato 22 maggio. “Siamo emozionati e contenti, non vediamo l’ora che arrivi domani: è un evento enorme e un’occasione importante perl’dice da Rotterdam la band che porterà ‘Zitti e buoni’, con cui hanno trionfato a Sanremo, sul palco della 65ª edizione dell’Song Contest, il festival europeo della canzone. “Portiamo un pezzo controcorrente e siamo contenti del risultato che abbiamo avuto e per aver mantenuto il testo della canzone inno – aggiungono -. Non crediamo di avere una ricetta, la forza comunicativa che abbiamo deriva dal fatto che siamo quattro amici che suonano. Siamo autentici e ...

SkyTG24 : Eurovision 2021, favoriti i Maneskin: Zitti e buoni è la canzone più ascoltata al mondo - Raiofficialnews : ?? #Eurovision, la finale il #22maggio alle 20.35. Su @RaiUno con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio. In diretta su… - RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - mlpedo1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non succede, ma se succede...'. Dopo Sanremo i Maneskin puntano con la loro Zitti e Buoni a conquistare l'Eurovision Son… - UPdCG2012 : Ascolti TV | Giovedì 20 maggio 2021. Un Passo dal Cielo chiude col record (24.1%), Il Corriere 12.8%. Cresce l’Euro… -