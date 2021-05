Europei Under 21 – Francia, convocato anche il rossonero Kalulu (Di venerdì 21 maggio 2021) Pierre Kalulu, classe 2000, convocato dalla Francia per i Campionati Europei Under 21 dal Commissario Tecnico Sylvain Ripoll Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Pierre, classe 2000,dallaper i Campionati21 dal Commissario Tecnico Sylvain Ripoll

Advertising

PianetaMilan : #U21Euro - @equipedefrance, convocato anche il rossonero #Kalulu - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - piero_pique : @AleG51340331 @scar15385 Sará la stella della fortissima nazionale under 21 portoghese insieme a Dalot agli europei… - MilanLiveIT : #Milan - C'è anche #Kalulu tra i convocati della Francia Under 21 che parteciperà alla fase finale dei prossimi Eur… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Pandur: convocazione nell'Under 21 croata in vista degli Europei - zazoomblog : Lotta Europei Under 23: Simone Piroddu vince la medaglia di bronzo nei 57 kg! Eliminati Diana e Finizio - #Lotta… -