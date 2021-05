Europei nuoto | Quadarella trionfa nei 1500 stile libero

(Di venerdì 21 maggio 2021) Simonasi conferma campionessa europea dei. Alla Duna Arena di Budapest, la 22enne romana si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15’53?59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova (16’01?06) e all’altra azzurra Martina Rita Caramignoli (16’05?81). Perè il quinto oro continentale. E ancora una medaglia per l’Italia con il bronzo nella 4×200femminile: il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7’56?72, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7’53?15 e dell’Ungheria (7’56?26). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Medaglia di bronzo per l'Italia nella 4 200 stile libero femminile ai campionatidi Budapest. Il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7'56 72 chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7'53 15 e dell'Ungheria (7'56 ...Leggi anche Paltrinieri argento nei 1500 metri Miressi argento nei 100 stile e le altre medaglie azzurre Federica Pellegrini in finale nei 200 Simona Quadarella oro aglinegli 800 stile ...Iniziata la quinta giornata dei XXXV Campionati europei di nuoto. In vasca alla Duna Arena di Budapest dodici azzurri e la staffetta 4×200 stile libero donne. … in attesa della ripetizione della final ...La staffetta azzurra, composta anche da Stefania Pirozzi e Sara Gailli, si arrende solo a Gran Bretagna ed Ungheria ...