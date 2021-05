Europei nuoto 2021 | Quadarella d' oro nei 1500 sl Caramignoli chiude terza

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - repubblica : Europei di nuoto: Simona Quadarella oro anche nei 1500 stile libero, bronzo a Caramignoli - POLINICC : Europei di nuoto: Simona Quadarella oro anche nei 1500 stile libero, bronzo a Caramignoli - OA_Sport : Nicolò Martinenghi sa di potersi giocare una medaglia domani nella finale dei 50 rana -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

Le acque della Duna Arena di Budapest si colorano d'oro per Simona Quadarella . Nella quinta giornata deglidi2021 in corso di svolgimento nella capitale ungherese, la nuotatrice romana classe '98 si conferma campionessa continentale dei 1500 stile libero , bissando il primo posto ...L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 sl. Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53'59. Medaglia d'argento per la russa ...Due azzurre sul podio nei 1500 stile libero. Simona Quadarella si conferma regina incontrastata della distanza ...L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 sl. Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53''59. Medaglia d'argento per la russ ...