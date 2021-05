Europei nuoto 2021 | oro per Quadarella nei 1 500 stile

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI BUDAPEST, SIMONA QUADARELLA ORO NEI 1500 SL BRONZO PER L'ALTRA AZZURRA MARTINA CARAMIGNOLI… - 67Titty : RT @Corriere: Europei, Quadarella serial winner: oro nei 1500. Caramignoli bronzo - advogato : RT @repubblica: Europei di nuoto: Simona Quadarella oro anche nei 1500 stile libero, bronzo a Caramignoli -

18.51, Quadarella oro europeo 1.500sl Simona Quadarella centra il bis aglidi Budapest: dopo l'oro negli 800sl, conquista quello sui 1.500 (5° titolo continentale consecutivo). Con il tempo di ...Due azzurre sul podio. Simona Quadarella trionfa nei 1500 aglididi Budapest, in Ungheria. Per la 22enne romana la medaglia d'oro è arrivata con il tempo di 15'53"59 e oltre 7 secondi di distacco inflitti alla seconda, Anastasia Kirpichnikova (16'...Budapest (Ungheria), 21 maggio 2021 - Ancora una medaglia pesante ai campionati europei di nuto in corso in Ungheria. L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa dei 1500 stile libero.La nuota ...Simona Quadarella si conferma la "regina d’Europa" dei 1500 stile libero . La fuoriclasse del nuoto azzurro ha vinto la sua seconda medaglia d’oro dopo ...