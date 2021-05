Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Settimana d’oro per Simona Quadarella, agli Europei di Ungheria la nuotatrice romana si è confermata la più veloce nei 1500 stile libero. Martedì aveva vinto anche la gara negli 800 della stessa specialità. Alla Duna Arena di Budapest la 22enne azzurra si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15’53?59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova, seconda con 16’01?06, e all’altra italiana Martina Rita Caramignoli, bronzo grazie al tempo di 16’05?81. Per Quadarella si tratta del quinto oro continentale. La campionessa azzurra non ha nascosto la sua felicità ai microfoni di Rai Sport: “L’obiettivo era portare a casa un altro oro, questo mi rende veramente contenta. Ancora una volta mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Settimana d’oro per, aglidi Ungheria la nuotatrice romana si è confermata la più veloce nei. Martedì aveva vintola gara negli 800 della stessa specialità. Alla Duna Arena di Budapest la 22enne azzurra si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15’53?59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova, seconda con 16’01?06, e all’altra italianaRitagrazie al tempo di 16’05?81. Persi tratta del quinto oro continentale. La campionessa azzurra non ha nascosto la sua felicità ai microfoni di Rai Sport: “L’obiettivo era portare a casa un altro oro, questo mi rende veramente contenta. Ancora una volta mi sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - repubblica : Europei di nuoto: Simona Quadarella oro anche nei 1500 stile libero, bronzo a Caramignoli - virgiliopaolo : RT @fattoquotidiano: Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei, bronzo per le azzurre nella 4x200 stile libero -