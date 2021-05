Europei di nuoto 2021 | gli aggiornamenti della quinta giornata

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 21 maggio 2021) Torniamo a parlare deglidicon la, dopo i grandi risultati degli scorsi giorni per gli azzurri e l’Italia. Unaimportante per gli azzurri. Simona Quadarella ha aperto il pomeriggio di questadidicome la favorita dei 1500 stile libero, portando a casa la medaglia d’oro con un tempo di 15’53”59, mentre Martina Caramignoli ottiene la medaglia di bronzo con un crono di 16’05”81. In vasca per la finale: Caramignoli (Ita), Kirpichnikov (Rus), Holub (Por), Quadarella (Ita), Mihalyvari (Hun), De VAldes Alvarez (Esp), Kesely (Hun), Perez Blanco (Esp). Questo è il secondo oro a Budapest agli ...