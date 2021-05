Euro 2020, la rosa della Svizzera: le presenze e i gol di tutti i convocati di Petkovic (Di venerdì 21 maggio 2021) Si avvicinano sempre più gli Europei 2020 itineranti e nel girone dell’Italia l’ostacolo più insidioso sembrerebbe essere la Svizzera guidata da Petkovic. Una squadra con alcune individualità ma soprattutto con tanti buoni giocatori che fanno del dinamismo e dell’affidabilità la loro arma migliore. Andiamo dunque ad analizzare la rosa degli elvetici, basandoci per il momento sui pre-convocati in attesa dei 25 ufficiali che giocheranno nella rassegna continentale. In porta il titolare è Sommer del Borussia Monchengladbach, portiere che alterna grandi prestazioni a papere. In difesa troviamo, tra gli altri, anche Ricardo Rodriguez, ai margini nel Torino ma sempre prezioso in Nazionale, i centrali titolari sono Akanji e Schar. Centrocampo di gran qualità: ci sono Xhaka dell’Arsenal, Remo ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Si avvicinano sempre più glipeiitineranti e nel girone dell’Italia l’ostacolo più insidioso sembrerebbe essere laguidata da. Una squadra con alcune individualità ma soprattutto con tanti buoni giocatori che fanno del dinamismo e dell’affidabilità la loro arma migliore. Andiamo dunque ad analizzare ladegli elvetici, basandoci per il momento sui pre-in attesa dei 25 ufficiali che giocheranno nella rassegna continentale. In porta il titolare è Sommer del Borussia Monchengladbach, portiere che alterna grandi prestazioni a papere. In difesa troviamo, tra gli altri, anche Ricardo Rodriguez, ai margini nel Torino ma sempre prezioso in Nazionale, i centrali titolari sono Akanji e Schar. Centrocampo di gran qualità: ci sono Xhaka dell’Arsenal, Remo ...

Advertising

Leccezionaleit : Nikolov convocato dalla Macedonia per gli Europei. Il centrocampista del Lecce ha ricevuto la chiamata in Nazionale… - SolariPaolo : @franco56it @MarcoRizzoPC NON solo sostenute dal mio e quello di tanti 65/70% di tasse che NON rivedremo MAI ... - thereaIcyrillej : @lnstantFoot Donc Euro 2020 et Copa America 2021 ? Ok Ok @uefamafia - sowmyasofia : I convocati dell’Ungheria per Euro 2020 - MAXITALY_69 : @matteorenzi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Quando fate le cose a cazzo in parlamento, poi si vede nel #730… -