Etiopia | Tigray | la guerra “invisibile”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Da duecento giorni la situazione nelè insostenibile”. Ci accoglie così Thomas, esponente della comunità tigrina a Roma, alla manifestazione a piazza dell’Esquilino, organizzata oggi, 21 maggio, per “sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sul genocidio nel”. Da novembre la regione settentrionale dell’è teatro di un conflitto tra l’esercito di Addis Abeba, le milizia Ahmara e il Fronte popolare di liberazione del. Unache ha già provocato la fuga di oltre sessantamila persone nel vicino Sudan, in cui l’esercito nazionale è accusato di “stupri, crimini die di affamare la popolazione”. Solo il 26 marzo il premier Abiy Ahmed Ali, che nel 2019 ha ricevuto il premio Nobel per la pace “per gli sforzi compiuti per raggiungere una tregua ...

MSF_ITALIA : Livelli allarmanti di malnutrizione nella regione del #Tigray, #Etiopia È quanto hanno rilevato le nostre équipe

Sono allarmanti i livelli di malnutrizione nell'area nord - occidentale della regione del Tigray, in Etiopia. I più colpiti sono bambini, donne incinte e neo - madri in allattamento. È quanto hanno rilevato le équipe di Medici Senza Frontiere (Msf) attive con cliniche mobili in circa 50 ... Etiopia: fissate al 21 giugno le elezioni generali, attese da un anno La commissione elettorale ha ... Ancora lontana dall'essere pacificata anche la regione del Tigray, dove le elezioni sono state ...