Esportate vaccini ai paesi più poveri | ora e tanti Il discorso di Mario Draghi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Al Global Health Summit ospitato dal governo italiano, il presidente del Consiglioe la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno concordato sulla necessità di aumentaree vaccinazioni. Non soltanto in Unione europea, ma in tutto il mondo. “Le differenze nei tassi di vaccinazione sono sbalorditive. – ha detto– Quasi 1,5 miliardi di dosi disono state somministrate in oltre 180in tutto il mondo. Solo lo 0,3 per cento ina basso reddito, mentre ipiù ricchi ne hanno amministrato quasi l'85 per cento.” Per mettere fine a queste disparità che il presidente del Consiglio ha definito "inaccettabili" e una "minaccia", bisogna assicurarsi che le dosi arrivino ovunque e bisogna ...