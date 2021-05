Esplosione a manifestazione filo-palestinese in Pakistan | almeno 6 morti

Advertising

BreakingItalyNe : PAKISTAN: Esplosione di una bomba durante una manifestazione pro-palestinese a Chaman nella provincia del Belucista… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione manifestazione

TPI

Lafa parte del percorso voluto dal ministero per favorire nelle scuole attività ... che prende il nome dall'auto della scorta del giudice Falcone fatta saltare in aria nell'...... avrebbe potuto provocare il decesso di eventuali persone presenti nel raggio di 10 metri circa dall'. Proprio in via Esopo è in programma oggi pomeriggio unaanticamorra ...Palermo Chiama Italia, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio ...Individuate le persone che lo scorso 11 maggio hanno lanciato una bomba da un cavalcavia di Ponticelli, area orientale di Napoli. I carabinieri del ...