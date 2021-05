Ergastolo ostativo | non sconfessiamo l’eredità di Falcone e Borsellino Ecco la proposta del M5S

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nel 1992 dopo le stragi di mafia di Capaci e di Via D’Amelio, si manifestò l’urgenza di reprimere le azioni mafiose in modo più duro. Da ciò, e grazie proprio alle idee dei due giudici, nacque il cosiddetto” (alias fine pena “mai”), la cui disciplina è contenuta nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La norma prevede che il detenuto che si è reso responsabile di reati molto gravi, quali quelli di matrice mafiosa e terroristica non possa godere di determinati permessi (come il lavoro esterno, i permessi premio, la liberazione condizionale, la semilibertà e le misure alternative alla detenzione) a meno che, ai sensi dell’art. 58-ter o.p., non collabori con la giustizia. Questo principio fondamentale, tuttavia, nel giro di due anni, dopo trent’anni di vita, è stato ...

Con la recente ordinanza in merito alla sentenza del 15 aprile 2021 , la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità e l'incostituzionalità dell'dando un anno di tempo al Parlamento per modificare la legge che ad oggi impedisce di ottenere la " libertà condizionale " per i condannati per mafia anche dopo 26 anni di pena ...L'ordinanza n. 97/2021 sull'per delitti di mafia, depositata presso la Consulta, non è, per ora, un provvedimento libera tutti. È un'ordinanza che ritiene sia non conforme alla Costituzione il considerare la ...La Corte Costituzionale interviene in tema di ergastolo ostativo. Con Ordinanza n. 97 dell'11 maggio 2021, il cui esito era stato già anticipato con un comunicato stampa del 15 a ...Ricordiamo Falcone? Allora non aboliamo le leggi antimafia. Venerdì la diretta con Peter Gomez e Vittorio Teresi ...