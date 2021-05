Ercole Olivario | tutto pronto per la premiazione dei vincitori della XXIX edizione

(Di venerdì 21 maggio 2021) foto ufficio stampaPERUGIA – È in programma per sabato 22 maggio alle ore 10.30, a Perugia, presso il Centro CongressiCamera di Commercio dell’Umbria, la proclamazione dei29esimadel Premio Nazionale, il concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane. La, sarà un importante momento di incontro tra i migliori produttori di olio e.v.o. italiani, ma verrà trasmessa anche nei canali social del Premio Nazionale(Youtube, Facebook) dando così l’opportunità a tutti di poter seguire questo evento di celebrazionequalità italiana. 110 gli oli arrivati in finale, che si ...

Sono dieci le aziende della Toscana, con undici oli extravergine di oliva, ad aver superato le selezioni regionali ed a concorrere al premio nazionale 2021: - il Frantoio di Croci di ...
Orgoglio bresciano, e non poteva essere altrimenti: ci sono anche 5 etichette nostrane tra le 110 selezionate in tutta Italia per la finalissima della 29ma edizione del concorso nazionale Ercole Oliva ...