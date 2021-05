Era Sandokan: oggi Kabir Bedi ha 74 anni ed è diventato… [FOTO] (Di venerdì 21 maggio 2021) Sandokan per eccellenza, Kabir Bedi è legato al ruolo del personaggio di Salgari, in molti lo ricordano nelle vesti dell’eroe e ne hanno un ricordo piacevole e emozionante. Il remake di Sandokan è in corso di lavorazione a sostituire Bedi sarà l’attore turco Can Yaman che, nonostante la popolarità momentanea, farà sicuramente fatica a far dimenticare Kabir. Kabir Bedi SandokanKabir Bedi oggi felice e molto innamorato Attore eclettico, famoso e molto amato dal pubblico Kabir Bedi oggi ha 74 anni, è un uomo piacevole e ancora molto interessante e gode di una certa fama soprattutto a Bollywood dove negli ultimi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)per eccellenza,è legato al ruolo del personaggio di Salgari, in molti lo ricordano nelle vesti dell’eroe e ne hanno un ricordo piacevole e emozionante. Il remake diè in corso di lavorazione a sostituiresarà l’attore turco Can Yaman che, nonostante la popolarità momentanea, farà sicuramente fatica a far dimenticarefelice e molto innamorato Attore eclettico, famoso e molto amato dal pubblicoha 74, è un uomo piacevole e ancora molto interessante e gode di una certa fama soprattutto a Bollywood dove negli ultimi ...

