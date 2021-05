Equitazione | Ics | Fise e Sport e Salute insieme per riqualificare patrimonio Villa Borghese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - L'88esima edizione dello “Csio - Concorso Ippico Internazionale Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo” oltre a garantire straordinari elementi di eccellenzaiva, culturale e ambientale, rappresenta una tappa importante del percorso di ritorno alla normalità e al tempo stesso un'occasione per rinnovare la collaborazione tra l'Istituto per il Creditoivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile delloe della Cultura, la Federazione ItalianaEquestri e, con l'obiettivo di promuovere l'ulteriore valorizzazione di Piazza di Siena. L'ICS già da diversi anni contribuisce al progetto di riqualificazione delstorico, artistico e paesaggistico dell'area di...