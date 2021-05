Emma racconta il suo dolore: “Sempre nel mio cuore” (Di venerdì 21 maggio 2021) Emma racconta il suo dolore prima di partire finalmente con il suo tour estivo. Quella perdita è una ferita aperta per tutti Un lutto che ha commosso tutta l”Italia e chi ha conosciuto personalmente, per piacere e per mestiere, Franco Battiato cosa significa la sua morte. Come Emma che domani, 22 maggio, ancora una volta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)il suoprima di partire finalmente con il suo tour estivo. Quella perdita è una ferita aperta per tutti Un lutto che ha commosso tutta l”Italia e chi ha conosciuto personalmente, per piacere e per mestiere, Franco Battiato cosa significa la sua morte. Comeche domani, 22 maggio, ancora una volta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Emma Stone racconta la sua Crudelia: “Oltrepassa certi limiti che mai riuscirei a superare” - ilriformista : L’intervista doppia a #EmmaStone e #EmmaThompson, protagoniste di #Crudelia: “Basta donne sempre carine, finalmente… - ToniaPeluso : La responsabilità di quanto è accaduto è di Angelini, solo sua. Non estendibile ai vari Emma, Elodie, Ambra e via d… - Screenweek : #Crudelia racconta le origini di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema. Abbiamo segu… - c_o_n_t_r_o_l_ : Emma non c’è RIPETO Emma non c’è e d’altronde la faccia di David non me la racconta giusta -