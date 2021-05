Emergenza sostegno, nulla di fatto: ancora tanti docenti precari e discontinuità didattica. Ciracì (MiSoS): “Manca il cambio di passo” (Di venerdì 21 maggio 2021) "In merito all’Emergenza riguardante il sostegno scolastico, ci aspettavamo sicuramente un più deciso cambio di passo". Lo dice ad Orizzonte Scuola Ernesto Ciracì, presidente del Movimento insegnanti specializzati sul sostegno (MiSoS), in merito all'approvazione del decreto sostegno bis in Cdm e alla firma del Patto per l'Istruzione. Per Ciracì, dunque, le misure non garantiscono un cambio di passo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) "In merito all’riguardante ilscolastico, ci aspettavamo sicuramente un più decisodi". Lo dice ad Orizzonte Scuola Ernesto, presidente del Movimento insegnanti specializzati sul), in merito all'approvazione del decretobis in Cdm e alla firma del Patto per l'Istruzione. Per, dunque, le misure non garantiscono undi. L'articolo .

