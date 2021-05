Elodie si sfoga nella vasca da bagno

Leggi su solodonna

(Di venerdì 21 maggio 2021)vittima di un tentativo di truffa on line? La cantante è riuscita in tempo a sventarla, ma non è restata in silenzio: l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi si èta sui social e lo ha fatto in modo davvero originale, mentre si faceva unstava per caderetrappola di una truffa on line. Meno male che la cantante è Articolo completo: dal blog SoloDonna