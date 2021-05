“Elite” | le ultime news su alla serie | rilasciato il trailer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Manca sempre meno all’uscita delle quarta stagione Il 18 giugno, arriva su Netflix, la quarta attesa stagione di “spagnola ambientata nell’esclusiva scuola di Las Encinas. Tante le novità con nuovi personaggi: un nuovo direttore dell’istituto che porterà i suoi tre figli Ari, Mencía e Patrick (Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios). Classico prototipo degli adolescenti viziati a abituati a fare tutti a modo loro. Non mancheranno poi i conflitti tra vecchi e nuovi compagni di classe con una lotta al “potere” che porterà a un nuovo delitto. Intanto nella settimana che porterà all’uscita dei nuovi episodi saranno rilasciati anche quattro cortometraggi. I corti saranno dedicati a Nadia e Guzman, Carla e Samuel, Omar e Alexis, ragazzo malato di cancro e conosciuto da Andre durante la chemio e un altro corto della festa finita ...

