Eliminazione a L’Isola dei Famosi | un altro naufrago è fuori dai giochi | a rischio Fariba | Isolde e Rosaria

A L'Isola dei Famosi viene annunciato il nome dell'eliminato di puntata. Al televoto è stata battaglia tra Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner, mandate in nomination dai compagni nella scorsa diretta. Per una di loro l'avventura finisce qui, ma si spalanca la possibilità di Playa Imboscadissima, dove risiedono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Nuovo eliminato a L'Isola dei Famosi Nuova Eliminazione a L'Isola dei Famosi. Il reality si avvicina sempre di più alla finalissima, il gioco entra nel vivo ed ogni verdetto, d'ora in avanti, si rivela decisivo. Questa volta a rischiare di dover abbandonare le Honduras sono Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner.

catalano_jason : #isola beh che non si può toccare la corda l'ho scoperto con l'eliminazione di Matteo... Pensavo che non bisogna fa… - tv_italian : Probabilmente avrebbe perso lo stesso ma che paglaicciata èstata l'eliminazione di Matteo? La corda è cedevole prop… - koe0712 : Mi fa morire che anche dopo l'eliminazione di Vera, Jeda è sempre in studio. Alla prossima edizione dell'#isola sarà ancora ospite fisso. - atLaura__ : Ma questo giro per sapere che Tommaso e gli altri in studio vogliono lasciare le due donne a cosa serve? Per giusti… - fabiofabbretti : @Trash___Boy Suppongo di sì, poiché il televoto è 'chi vuoi salvare?'. A differenza degli altri venerdì, però, dovr… -