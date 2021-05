Edenlandia | la luce dopo otto mesi di buio | da martedì 15 giugno riapertura al pubblico

(Di venerdì 21 maggio 2021)riparte per la gioia di grandi e piccini: lo storico parco dei divertimenti di Fuorigrotta riaprirà aldal prossimo 15. Gianluca Vorzillo: “Ora aspettiamo le linee guida per la”. L’agognata ripartenza riguarda anche i parchi di divertimento, come ad esempioa Napoli.bendi stop a causa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edenlandia luce

Cronache della Campania

"Una stanza illuminata dafioca, contorni sfumati di oggetti e movimenti, desiderio di ... in collaborazione con, e Anim, in collaborazione con il Cimitero delle Fontanelle (Na). È ..."Una stanza illuminata dafioca, contorni sfumati di oggetti e movimenti, desiderio di ... in collaborazione con, e Anim, in collaborazione con il Cimitero delle Fontanelle (Na). È ...L'assessore al Lavoro della Regione Campania, Severino Nappi, nella qualità di Coordinatore della Cabina di regia per la gestione dei processi di crisi e di sviluppo, ha incontrato oggi tutte le sigle ...