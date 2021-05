Eav | De Gregorio | Limitare la capienza al 50%? Impossibile Basta ipocrisie | occorrono misure drastiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Il limite deldisui mezzi di trasporto è oggi diventato insostenibile. Si è riaperto tutto, scuole, negozi, uffici, bar, ristoranti, ritornano i turisti e si chiede di avere bus e treni aldi. Come sia matematicamente possibile nessuno lo spiega”. Lo afferma, in una nota, il presidente dell’Ente autonomo Volturno, società del Tpl campana, Umberto De. Il numero uno dell’azienda chiede quindi di “porre fine alle”. “Oppure – aggiunge – saremo costretti a prenderele cui conseguenze cadranno sulle categorie più deboli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

