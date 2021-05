Dwayne Johnson sarà Krypto il Supercane nel film animato DC League of Super-Pets (Di venerdì 21 maggio 2021) Dwayne Johnson darà voce a Krypto il Supercane nel film animato DC League of Super Pets, nuovo progetto della Warner Bros. Dwayne Johnson sarà la voce di Krypto il Supercane nel nuovo film animato DC League of Super-Pets, prodotto da Wanrer Bros. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione Seven Bucks. Il progetto sarà scritto e diretto da Jared Stern e il lungometraggio arriverà nelle sale americane tra un anno, il 20 maggio 2022. DC League of ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)darà voce ailnelDCof, nuovo progetto della Warner Bros.la voce diilnel nuovoDCof, prodotto da Wanrer Bros. L'attoreinoltre coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione Seven Bucks. Il progettoscritto e diretto da Jared Stern e il lungometraggio arriverà nelle sale americane tra un anno, il 20 maggio 2022. DCof ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dwayne Johnson sarà Krypto il Supercane nel film animato DC League of Super-Pets - UniMoviesBlog : Con le riprese del cinecomic #BlackAdam partite da qualche settimana, l'interprete principale #DwayneJohnson ha dec… - badtasteit : #BlackAdam: Dwayne Johnson stuzzica i fan con un dettaglio del suo costume - GianlucaOdinson : Black Adam: Dwayne Johnson mostra un dettaglio del suo costume in una foto scattata sul set -… - zazoomblog : Black Adam: Dwayne Johnson mostra un dettaglio del suo costume in una foto scattata sul set - #Black #Adam:… -