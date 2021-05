“Due gocce d’acqua!”. Che spettacolo la vip italiana in versione ‘miniatura’. E la somiglianza è impressionante (Di venerdì 21 maggio 2021) Michelle Hunziker, la foto ripescata dal cassetto dei ricordi. La showgirl e conduttrice sa come stimolare l’entusiasmo dei suoi numerosissimi fan. Dopo l’ennesima polemica scatenata dopo la condivisione di una foto ironica ritoccata con FaceApp dalla figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti, Aurora viene nuovamente tirata in ballo, ma questa volta con commenti più piacevoli. Non può che generare tenerezza alla sola vista. La foto di Michelle Hunziker accompagna un “buongiorno” decisamente diverso e originale per i fan. Il post condiviso da Michelle Hunziker su Instagram mostra lei da bambina nel giorno della prima comunione. E nello scatto è presente anche un amichetto di infanzia, che muove la conduttrice a chiedersi che fine abbia fatto oggi. Una solo foto basta per catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei fan che non possono che inondare il post di un complimenti, cuori e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Michelle Hunziker, la foto ripescata dal cassetto dei ricordi. La showgirl e conduttrice sa come stimolare l’entusiasmo dei suoi numerosissimi fan. Dopo l’ennesima polemica scatenata dopo la condivisione di una foto ironica ritoccata con FaceApp dalla figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti, Aurora viene nuovamente tirata in ballo, ma questa volta con commenti più piacevoli. Non può che generare tenerezza alla sola vista. La foto di Michelle Hunziker accompagna un “buongiorno” decisamente diverso e originale per i fan. Il post condiviso da Michelle Hunziker su Instagram mostra lei da bambina nel giorno della prima comunione. E nello scatto è presente anche un amichetto di infanzia, che muove la conduttrice a chiedersi che fine abbia fatto oggi. Una solo foto basta per catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei fan che non possono che inondare il post di un complimenti, cuori e ...

