Dramma nel calcio: è morto uno dei protagonisti di Italia-Brasile del '94 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il calcio è in lutto per l'improvvisa morte di Sandor Puhl, il noto arbitro aveva diretto la finale Mondiale Italia-Brasile del 1994. calcio, Italia-Brasile '94 (GettyImages)Il calcio ha sempre animato sentimenti particolari nel nostro paese. Ci sono alcune partite che sono entrate inevitabilmente nella storia di questa nazione. Alcune in maniera positiva e altre in maniera negativa. In particolare tutti ricordano quel famoso Italia-Brasile del '94. La nostra Nazionale arrivò a quell'appuntamento dopo una cavalcata trionfale, guidata da quello che era considerato in quel momento il calciatore più forte del mondo: Roberto Baggio. Un artista del pallone che in quegli anni faceva innamorare tutti gli amanti del ...

