Draghi | ' Vaccini | Italia favorevole a stop temporaneo brevetti La crisi? Non è finita'

Advertising

Ettore_Rosato : Cambio di rotta nelle vaccinazioni è evidente: #Figliolo e #Curcio si sono concentrati su ciò che serviva, l’autore… - RaiNews : 'Il rischio ragionato di Draghi sta funzionando. Scendono casi, decessi e ospedalizzazioni grazie all'effetto di va… - lucianonobili : “Con il governo #Draghi si volta pagina. Sui vaccini si corre, nel Pnrr investimenti e riforme per il futuro. Oltre… - infoitinterno : Draghi 'Italia favorevole a sospendere i brevetti sui vaccini' - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Vaccini, Draghi: 'l'Italia ha donato 86 milioni di euro al programma Covax Oms e altri 30 a progetti multilaterali collegati… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Vaccini

Il rischio è che la disuguaglianza nell'acceso aiporti a maggiori disparità di reddito', ha continuato il premier Mario. 'L'Italia ha promosso una strategia in quattro punti per ...Una proposta è quella di introdurre una sospensione dei brevetti suiCovid - 19. L'Italia è aperta a questa idea - ha spiegato- , in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Global Health Summit presieduto dallo stesso premier e dalla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.